Завьялов — об Олимпиаде-1980: «Высказывались опасения, что Чайко может остаться в Штатах»

Трехкратный призер Олимпийских игр и чемпион мира по лыжным гонкам Александр Завьялов приехал в Нижний Новгород на первый этап Кубка России по лыжероллерам как один из тех, кто стоял у истоков этой дисциплины в России. О том, как сложилась поездка на первую в карьере спортсмена Олимпиаду в Лейк-Плэсид, Завьялов рассказал «СЭ».

— Подготовка к Олимпиаде в Лейк-Плэсиде прошла без срывов?

— У нас все было очень серьезно, перед крупными стартами: чемпионатами мира, Олимпиадами — вообще почти никуда со сборов не уезжали. А когда уезжали, нам дома не разрешали на машинах ездить, чтобы не было какого-то инцидента. На роллерах дома тоже не тренировались, чтобы не попасть в аварию. О том, чтобы привезти на сбор жену, ребенка, никто даже не думал. Так что срывов и не могло быть.

— Как жилось в тюрьме, где американцы организовали Олимпийскую деревню?

— Нормально, только там вентиляция шумная была, всю ночь работала. И двухъярусные кровати, на нижней полке невозможно сидеть прямо, нужно наклоняться. Поэтому мы в основном выходили в коридор, сидели там, общались, смотрели телевизор и так далее. Мы к этому нормально относились, приехали туда не на курорт — показывать результаты за страну. Поселили туда, куда поселили, никто не возмущался.

— Лейк-Плэсид по гонкам разберете?

— Я поехал туда запасным, в команду попал на последней контрольной тренировке на 30 км. Первой гонкой была тридцатка, меня на нее не поставили. Затем 15 км, на нее заявили, но попал вторым со старта, передо мной убежал какой-то монгол, я его через 200 м обогнал и дальше шел уже один, по мне всех вели, показал седьмой результат. Выше меня оказались Коля Зимятов и Женя Беляев, то есть в эстафету я проходил. Но меня не поставили, как обычно: ты молодой, у тебя все еще впереди, давай, до свидания.

«Полтинник» стартовал 14-м, по мне снова всех вели. Коля Зимятов на финише перехватил Юху Мието, а у меня на последнем километре свело верхнюю часть тела. Я до этого у Ларса Эрика Эриксена выигрывал полторы минуты, а на финише от этого преимущества остались 1,5 секунды. Все свело. Я наклоняюсь, иду, мне там все кричат, а я не могу ничего сделать.

— Лейк-Плэсид был как раз почти сразу после ввода войск в Афганистан, в США были протесты. Это ощущалось?

— У нас была только одна проблема. С нами поехал Саша Чайко, а он был призывного возраста. И высказывались опасения, что он может в Штатах остаться, чтобы избежать армии. Нас попросили за ним приглядывать, не оставлять одного. В остальном никаких проблем.