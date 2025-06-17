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Лыжные гонки

17 июня 2025, 19:00

Завьялов — о функциональной подготовке в сборной СССР: «Поспорили на ящик вина, что отожмусь 500 раз»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Трехкратный призер Олимпийских игр и чемпион мира по лыжным гонкам Александр Завьялов приехал в Нижний Новгород на первый этап Кубка России по лыжероллерам как один из тех, кто стоял у истоков этой дисциплины в России. О некоторых эпизодах своей спортивной карьеры Завьялов рассказал «СЭ».

— Часто сборники вашего поколения вылетали из-за травм на летних тренировках?

— Могу показать: вот шрам, вот шов, вот рука была сломана. Все как у велогонщиков. Поехали мы однажды летом в Оберхоф, у нас с ГДР тогда была программа обмена, они ездили к нам в Апатиты, в Кировск, на вкатку, а мы к ним летом в Оберхоф. И на тренировке ко мне сзади пристроился немец, едет, подталкивает. А мы тогда так не делали, это сейчас принято, но со мной случилось впервые. В общем, он меня подталкивает, я понять не могу, с чем это связано, думаю: ну, пусть толкает. И вот на длинном спуске немного привстаю, а он меня в этот момент толкает. Упал так, что на заднице живого места не было, что-то невероятное. После падения встаю, реагирую в сторону этого немца, конечно. А он объясняет, что думал, что мы гонимся за Ваней Гараниным, и хотел помочь его догнать. Вот, догнали, меня зеленкой почти всего целиком, как велогонщика, обмазали.

В августе 1981 года, на сборе в Эстонии, у меня заклинило гэдээровский роллер, причем, когда это произошло в первый раз, я привстал, колесо снова начало вращаться, думаю, все в порядке. Только сел снова — колесо клинит, я падаю и ломаю обе кости предплечья, и лучевую, и локтевую. А я к чемпионату мира готовлюсь! Сначала поставили лангету, приехал со сбора — кости не срастаются, слишком подвижная область. Сказали, что нужно фиксировать жестко, наложили гипс. Я поехал в Бакуриани и закачивал там ноги. Помогло — на ЧМ взял две медали, золото в эстафете и серебро на 15 км. Спасла хорошая силовая база, у меня всегда с этим было в порядке. Однажды с Серегой Савельевым поспорили на ящик вина, что с пола отожмусь 500 раз. Я начал, дошел до половины, Серега уже говорит: «Хватит», но спор есть спор. Отжался 500.

Александр Завьялов.«Чтобы устоять на месте, надевал пояс и привязывал себя к яблоне». Вспоминает легендарный лыжник Завьялов
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Александр Завьялов
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