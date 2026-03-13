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Лыжник Волков рассказал о расставании с Дарьей Непряевой

Ана Горшкова
Корреспондент

Российский лыжник Сергей Волков сообщил о разрыве отношений с Дарьей Непряевой. Спортсмен признался, что они расстались еще в начале января.

«Если честно, я не хотел озвучивать это ни до, ни во время Олимпиады, давления и так хватало. Не хотелось беспокоить или как-то вредить. Но мы расстались еще в начале января, два месяца мы не вместе», — приводит слова Волкова «РИА Новости».

В декабре 2025-го российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральные статусы от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Они примали участие в этапах Кубка мира и выступили на Олимпиаде-2026.

Лучшим результатом лыжницы на Играх в Италии стало 17-е место в скиатлоне.

Волков в январе 2026-го получил отказ в присвоении нейтрального статуса от FIS.

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Источник: РИА Новости
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Дарья Непряева
Сергей Волков
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