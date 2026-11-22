Волков — о 22-м месте в разделке на турнире в Норвегии: «Я вижу, что расту»

Российский лыжник Сергей Волков прокомментировал свое выступление в гонке на 15 км свободным стилем на предсезонном турнире в Бейтостолене (Норвегия).

«Вполне хорошая гонка сегодня! Я вижу, что расту. Вижу, куда надо двигаться дальше. Вижу, какие нюансы нужно подправить. Но самое главное, я верю в то, что делаю! Спасибо всем за поддержку! То ли еще будет!» — написал Волков в своем Telegram-канале.

Волков занял 22-е место в гонке с раздельным стартом, уступив победителю, норвежцу Андреасу Фьордену Рее, 1 минуту 30,8 секунды.