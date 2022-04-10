Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что столкнулся с критикой из-за своих хронических травм.

«Хочешь быстро бегать — надо заниматься своим телом. В молодости я, может, не уделял столько внимания этому, потому что люблю, когда мышцы не в гипертонусе, а в тонусе находятся. Если меня расслабить, то случаются всякие падения, все такое.

Это же вы, журналисты, говорите, что вот он, мол, снялся из-за спины, у него проблемы со здоровьем. А потом мне всякие хейтеры пишут или встречают лично и говорят: «Ты нытик. Ну и что, что проблемы со здоровьем? Ты что, старый?» — приводит РИА «Новости» слова Устюгова.

В феврале Устюгов стал олимпийским чемпионом в эстафете в составе сборной России.