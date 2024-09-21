Коростелев дал оценку победам на летнем чемпионате России

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью «СЭ» оценил значимость медалей на летнем чемпионате России, который прошел в Тюмени.

На соревнованиях Коростелев выиграл обе гонки с раздельного старта и завоевал серебро в коньковом спринте.

— Два золота и серебро летнего чемпионата России — это хороший итог?

— Это даже больше, чем я рассчитывал. Очень хороший результат. Я доволен, как говорит наш тренер, срезом после летней подготовки. Через два месяца будет первый старт. Есть время, чтобы исправить какие-то недочеты. В целом рад результату. Тем более все лидеры бежали, кроме Сережи Устюгова.

— Победы на летнем чемпионате России для тебя важны?

— Как минимум какую-то уверенность они придают в будущем сезоне. Зимой увидим, как все будет. Но особой значимости этим победам не придаю.

— Насколько они показывают твою потенциальную силу зимой?

— Не могу на это ответить. Так как это все находится в тренировочном процессе, то выводы по результату могут сделать только сами спортсмены и тренеры.

— Нельзя по ним определить, кто будет лидером в зимнем сезоне?

— Определенно нельзя. Это такой срез после четырех месяцев подготовки.

— Тем не менее по результатам этих соревнований, да и по тем, что были в конце прошлого сезона, лидирующей группой выглядит ваша. Считаешь ли ты группу Сорина сейчас сильнейшей?

— Выяснения, какая группа сильнейшая — это больше для болельщиков. Конечно, у нас присутствует конкуренция, но до того, чтобы вести медальный зачет, как это делают некоторые Telegram-каналы, у нас не доходит. В том году по женщинам наша группа явно выделялась. Но предоставим эти споры болельщикам, — сказал Коростелев «СЭ».