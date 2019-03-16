Лыжник Пушкин был дисквалифицирован за использование ЭПО

Российский лыжник Василий Пушкин получил четырехлетнюю дисквалификацию за использование эритропоэтина (ЭПО). Об этом сообщил тренер спортсмена Николай Счастливый.

В четверг Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о четырехлетней дисквалификации 28-летнего Пушкина за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 13 февраля 2019 года.

- Василий - мой воспитанник, но в настоящее время я являюсь его личным тренером лишь номинально, - цитирует ТАСС Счастливого. - Он вернулся в Архангельскую область несколько лет назад после того, как не сумел добиться серьезных результатов, тренируясь в Тюмени. После своего возвращения Василий заявил мне, что будет тренироваться самостоятельно. Я не смог его убедить изменить свое решение.

Когда я узнал, что у него обнаружили ЭПО, то спросил у Василия: "Ты дурак?", на что получил утвердительный ответ. Я не снимаю с себя вины в том, что в юные годы не сумел привить своему ученику неприязнь к допингу, но если бы Василий продолжал работать со мной сейчас, то ничего такого, уверен, не произошло бы.