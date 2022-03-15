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Сегодня, 21:03

Лыжник Пеллегрино высказался о продолжении карьеры

Анна Горшкова
Корреспондент
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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Федерико Пеллегрино подвел итоги лыжного сезона-2021/2022.

«Я завершил свой 13-й сезон на Кубке мира по лыжным гонкам. Это был сезон без подиумов на этапах Кубка мира, но он был полон гонок и опыта, который позволил мне еще лучше узнать свои пределы. Понять, что мне нужно преодолеть, и какие возможности для улучшения мне следует искать. Но прежде всего я сумел достичь самой сложной цели в моей карьере: серебряной медали в Пекине.

Финал этого сезона был тяжелейшим: ситуация на Украине, отсутствие энергии после усилий на Олимпиаде и неопределенность в отношении будущего, которая всегда возникает после завершения олимпийского цикла. Мое будущее, безусловно, будет зависеть от конкуренции в мире лыжных гонок, которая, по моему мнению, страдает независимо от результатов. До тех пор, пока нет общего намерения добраться до корня проблем, решения могут оставаться только временными", — написал Пеллегрино в Instagram.

Итальянский лыжник в общем зачете Кубка мира-2021/22 занял 12-е место.

Федерико Пеллегрино
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