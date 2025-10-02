Лыжник Панжинский посоветовал шведке Сван не заниматься политикой и получше тренироваться

Серебряный призер Олимпийских игр лыжник Александр Панжинский прокомментировал заявление шведской лыжницы Линн Сван.

«На самом деле Линн Сван уже не впервые высказывает подобные вещи. То же самое она говорила про Кубок мира, чемпионат мира. Я бы посоветовал Сван следить за собой. Она и так «бойкотировала» последний чемпионат мира. Только не по политическим взглядам, а по причине того, что она не смогла удержаться на ногах на предстартовой разминке перед первым спринтом на чемпионате мира, где она была одним из фаворитов. Она упала, получила, к сожалению, сотрясение мозга и серьезные травмы головы и шеи. Линн Сван нужно думать не о политике, а получше тренироваться. Она может высказывать все, что она хочет, но она далека от политики. Не ей судить всю эту ситуацию с отстранением россиян», — цитирует Панжинского «ВсеПроСпорт».

В интервью газете Expressen 25-летняя Сван отметила, что не хочет соревноваться на Олимпиаде-2026 с россиянами и намерена бойкотировать соревнования в случае их допуска.