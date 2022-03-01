Лыжник Клебо сообщил о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился своими планами на текущий сезон. Спортсмен ранее сообщил о заражении коронавирусом.

«Сейчас многие факторы говорят о том, что сезон для меня окончен. Теперь я сосредоточен только на том, чтобы поправиться и как можно скорее приступить к тренировкам. Так что посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Клебо NRK.

В составе сборной Норвегии положительные тесты на ковид сдали Клебо, Ховар Сулос Теугбель, Эрик Валнес, Пол Гольберг, Синдре Бьернестад Скар и Йоханнес Клебо.

С 3 по 6 марта в Норвегии пройдут гонки в рамках Кубка мира.