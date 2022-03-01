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Сегодня, 15:29

Лыжник Клебо сообщил о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Виктория Кравченко
Йоханнес Клебо.
Фото Reuters

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился своими планами на текущий сезон. Спортсмен ранее сообщил о заражении коронавирусом.

«Сейчас многие факторы говорят о том, что сезон для меня окончен. Теперь я сосредоточен только на том, чтобы поправиться и как можно скорее приступить к тренировкам. Так что посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Клебо NRK.

В составе сборной Норвегии положительные тесты на ковид сдали Клебо, Ховар Сулос Теугбель, Эрик Валнес, Пол Гольберг, Синдре Бьернестад Скар и Йоханнес Клебо.

С 3 по 6 марта в Норвегии пройдут гонки в рамках Кубка мира.

Источник: https://www.nrk.no/sport/alle-sprintherrene-har-testet-positivt-pa-korona_-_-i-verste-fall-er-sesongen-over-1.15874131
Коронавирус
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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