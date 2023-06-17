Лыжник Клебо может разорвать контракт со спонсором из-за деятельности в России

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо может разорвать контракт с брендом Gillette из-за того, что компания-производитель Procter&Gamble продолжает вести деятельность в России, сообщает отец спортсмена Хокон Клебо.

«Йоханнес заключил контракт с Gillette в феврале. Мы знаем о проблеме, связанной с Procter&Gamble, и начали с ними диалог. Сейчас мы изучаем этот вопрос более внимательно. Мы проведем оценку и ждем дальнейших ответов от Gillette и Procter&Gamble», — цитирует Клебо-старшего VG.

Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, трехкратный победитель многодневки «Тур де Ски» и четырехкратный обладатель Кубка мира. Также он является серебряным и бронзовым Олимпийским призером.

В мае совет Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.