Лыжник Ившин выиграл заключительную гонку молодежного чемпионата мира

Российский лыжник Александр Ившин выиграл масс-старт на 30 километров на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам.

Россиянин пролидировал всю гонку от старта до финиша. На последних километрах он сбросил со спины двух преследователей — финна Стальберга и немца Деркса. Те разыграли серебро — немец оказался выше.

Ившин — чемпион мира среди молодёжи на 30 километрах!!! Парень пролидировал от старта до финиша! pic.twitter.com/hz8YL9hsHh — Lublineс93 (@Lublinec931) February 14, 2021

Этот вид программы был последним на чемпионате мира. Россия завоевала второе место в медальном зачете по лыжам (3 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых медали), уступив только норвежцам (4-2-4).

(Дмитрий Кузнецов)

Лыжные гонки. Молодежный чемпионат мира

Юниоры. Масс-старт 30 км (К)

1. Александр Ившин (Россия) — 1:21.22,2

2. Ян-Фридрих Деркс (Германия) — +2,6

3. Александер Стальберг (Финляндия) — +3,6