Лыжник, госпитализированный с подозрением на коронавирус на первенстве России, представляет Москву

Стало известна личность спортсмена, который был сегодня отправлен в больницу из Малиновки, где должно было начаться первенство России по лыжным гонкам. Им оказался Владимир Рыбкин из Москвы, представляющий столицу, а также Якутию. 18-летний спортсмен обо всем рассказал сам в своем Instagram:

— Буча по вирусу — из-за меня. Вчера посмеялись с врачом, говорили, симптомы похожи на коронавирус. А утром он сказал, что позвонит куда-то, и через несколько часов ко мне приходят люди в маскхалатах, как вы видели по телевизору. Я уже комбинезон надеваю, на гонку иду. Уперся, говрю: «Не пойду никуда, у меня гонка». Мне отвечают — да ничего уже здесь не будет, сейчас мы всех здесь проверять будем. В общем, я не специально. Еда в больнице — просто жесть. Питание непостоянное, сразу сказали: получилось — покормили, нет — значит, нет. Съедобный только хлеб. Будем выживать на нем. (Дмитрий Кузнецов)

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