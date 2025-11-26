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26 ноября 2025, 20:30

Горбунов — о поездке на лечение в Германию: «Я тогда не мог сидеть. Взлетал полусидя, весь полет провел стоя»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Российский лыжник Иван Горбунов рассказал «СЭ», где проходил лечение после тяжелой травмы позвоночника, которую он получил в феврале на сборе в Армении.

— Где проходило твое лечение? Насколько понял, оно было в том числе в Германии.

— Сначала меня госпитализировали в Москву. После переехал в медицинский центр имени Вредена. Дальше уже отправился на реабилитацию в Мюнхен. Самый острый период провел в России, потому что не мог ходить.

— Сложно было долететь до Германии, ведь прямых рейсов до Мюнхена из России нет?

— Да, перелет вышел очень тяжелым. Я тогда не мог сидеть. Поэтому взлетал полусидя, а весь полет провел стоя. Летел через три страны. Было сложно. Сейчас не очень приятно в моей ситуации летать.

— Что это за клиника в Мюнхене?

— Это одна из лучших клиник в мире. Она специализируется на восстановлении с целью возвращения в спорт высших достижений. Туда приезжают представители многих видов спорта: футболисты, хоккеисты, баскетболисты.

— Никого не встретил?

— Из наших — нет. Знаю, что передо мной там был футболист «Краснодара».

— Сколько времени там провел?

— Первый раз — почти три недели, второй — неделю, — сказал Горбунов «СЭ».

Иван Горбунов.«Сначала нужно было встать и начать ходить. О карьере даже не задумывался». Российский лыжник — о самом тяжелом периоде в жизни

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Иван Горбунов
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