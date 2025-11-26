Горбунов — о поездке на лечение в Германию: «Я тогда не мог сидеть. Взлетал полусидя, весь полет провел стоя»

Российский лыжник Иван Горбунов рассказал «СЭ», где проходил лечение после тяжелой травмы позвоночника, которую он получил в феврале на сборе в Армении.

— Где проходило твое лечение? Насколько понял, оно было в том числе в Германии.

— Сначала меня госпитализировали в Москву. После переехал в медицинский центр имени Вредена. Дальше уже отправился на реабилитацию в Мюнхен. Самый острый период провел в России, потому что не мог ходить.

— Сложно было долететь до Германии, ведь прямых рейсов до Мюнхена из России нет?

— Да, перелет вышел очень тяжелым. Я тогда не мог сидеть. Поэтому взлетал полусидя, а весь полет провел стоя. Летел через три страны. Было сложно. Сейчас не очень приятно в моей ситуации летать.

— Что это за клиника в Мюнхене?

— Это одна из лучших клиник в мире. Она специализируется на восстановлении с целью возвращения в спорт высших достижений. Туда приезжают представители многих видов спорта: футболисты, хоккеисты, баскетболисты.

— Никого не встретил?

— Из наших — нет. Знаю, что передо мной там был футболист «Краснодара».

— Сколько времени там провел?

— Первый раз — почти три недели, второй — неделю, — сказал Горбунов «СЭ».