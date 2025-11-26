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26 ноября 2025, 20:15

Горбунов — о последствиях травмы: «Ограничения есть и будут. С ними просто нужно жить»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Российский лыжник Иван Горбунов в интервью «СЭ» рассказал о последствиях тяжелой травмы, которую получил в феврале на сборе в Армении.

— Есть ли какие-то ограничения? Дает ли о себе знать травма, полученная в феврале в Армении?

— Ограничения есть и будут. С ними просто нужно жить и приспосабливаться. Если приспособишься и сможешь терпеть, тогда со всем справишься и все будет нормально.

— Ты рассказывал про падение, что еще миллиметр — и остался бы инвалидом. Но я не нашел нигде, какой был диагноз. Что в итоге случилось?

— Я об этом не хочу говорить. Для меня это прошлый этап. Не хотел бы вдаваться в подробности и рассказывать про диагноз.

— Возникали ли мысли, что карьера закончена?

— Вообще не думал о таких вещах. Сначала нужно было встать, потому что три недели я не вставал, и дальше ходить, жить. Это были первостепенные цели. О карьере даже не задумывался. Знал, что буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы продолжить.

— Какой был самый тяжелый момент?

— Весь этот период самый тяжелый. Не могу что-то выделить. Надеюсь, что это последний настолько тяжелый период в жизни. Конечно, трудно было все понять и принять. Когда принимаешь, то просто делаешь выводы и выстраиваешь план, по которому будешь действовать. И в спорте, и в жизни без четко выверенного плана ничего не получится. В данной ситуации для меня было главным сохранить холодный рассудок и выполнять все, что говорят и что чувствуешь сам, — рассказал Горбунов «СЭ».

Иван Горбунов.«Сначала нужно было встать и начать ходить. О карьере даже не задумывался». Российский лыжник — о самом тяжелом периоде в жизни
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Иван Горбунов
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