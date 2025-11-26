Горбунов — о подготовке к сезону после травмы: «Каждый наш шаг был очень рискованным»

Российский лыжник Иван Горбунов в разговоре «СЭ» поблагодарил тех, кто помог ему справиться с последствиями тяжелой травмы, которую он получил в феврале на сборе в Армении.

— У тебя был достаточно большой период без тренировок и соревнований. Открыл ли для себя какие-то новые занятия?

— Нет. Изначально просто старался начать жить без ограничений. А после стал прорабатывать движения под свой вид спорта. Делал специальные упражнения, подводящие к лыжным гонкам.

— Удивился, что так быстро приступил к тренировкам?

— Не то чтобы удивился. Я благодарен Богу, что вернулся. Благодарен нашему реабилитологу — Сергею Вячеславовичу Чечилу. Благодарен всем, кто помог мне съездить в Германию. Это и президент Федерации лыжных гонок России Елена Валерьевна Вяльбе, и президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Шаехович Фардиев. Я с ними всегда был на связи. Они помогали во всем, что мне требовалось. Благодарен всем, кто со мной работал. Понимаю, что без них у меня ничего бы не получилось. Это колоссальный труд. Они работали с телом по 10-12 часов в день. Все мне старались помочь. Они видели мое рвение и желание, что я не сдался и хочу вернуться. Понимал, что впереди у нас может быть Олимпиада. Моя цель и мечта детства — это стать олимпийским чемпионом. Я шел к ней.

— Тренер Олег Перевозчиков летом рассказывал, что восстановление происходит с опережением графика. Не рискованно ли было форсировать возвращение?

— Можно сказать, что каждый наш шаг был очень рискованным. Но, с другой стороны, он был взвешенным. Потому что мы делали все четко по моему самочувствию. Я был откровенен со своим реабилитологом. Каждое движение, каждый шаг делали вместе. Конечно, риск присутствовал большой. При этом без головы мы никуда не двигались. Это работало так: я делал шаг вперед и при этом старался не сделать три назад. Да, желание было большое, но пытался держать себя и контролировать, — сказал Горбунов «СЭ».