Горбунов — о возможном допуске на Олимпиаду: «Думаю, критерии будут очень унизительными»

Российский лыжник Иван Горбунов в разговоре с «СЭ» оценил шансы на попадание на Олимпиаду-2026.

— Почувствовал ли на сборе в Италии приближение Олимпиады?

— Да. Можно сказать, что мы весь подготовительный сезон жили этой надеждой. Она в нас горела и придавала сил.

— Какую цель видишь на этот сезон?

— Так как Олимпиады нет, то главная цель — чемпионат и финал Кубка России.

— Олимпиаду в расчет вообще не берешь?

— Если нас на нее не допустили, то как я могу брать ее в расчет? Маленький шанс еще имеется, но он абсолютно призрачный.

— Например, бобслеисты и саночники выиграли апелляции по решениям об отстранении.

— Думаю, те критерии, которые у нас будут для попадания на Олимпиаду, — очень унизительные. Вряд ли кто-то из нас пойдет на это.

— В мае 2024 года ты говорил, что не поедешь на Олимпиаду под нейтральным флагом. Изменилось ли что-то в этом отношении?

— Я разве так говорил? Общая мысль была в том, что нас совершенно ограждают. Имел в виду, что не готов на те унизительные условия, которые перед нами ставят. Мы выступали под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде. Но ехать на Игры олимпийским атлетом из России и ехать никем — это разные вещи.

— Если возможность поехать на Игры появится, но путевка будет всего одна. Насколько в твоих силах за нее побороться?

— Если так произойдет, то буду биться до последнего за это место, как и любой из нас.