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Лыжные гонки

6 марта, 08:57

Лыжник Денисов — про обвинения в адрес нейтралов: «Не надо об этом задумываться. Надо подаваться на статус»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Лыжник Никита Денисов, один из трех россиян — обладателей нейтрального статуса, в интервью «СЭ» призвал молодых коллег не бояться подавать заявки на участие в международных стартах. Несмотря на бюрократические проволочки и недавний отказ в визе США, спортсмен считает получение статуса необходимым шагом для карьеры.

— Ты можешь дать совет молодым лыжникам, которым еще дорога не закрыта, что надо его получать?

— Однозначно. У нас есть очень сильные молодые лыжники, тот же Андрей Сахаров. Он не затеряется. Весь вопрос, по сути, в антидопинге, в наличии проб. Если что — надо через суд это все делать. Выигрывать и ехать.

— Ну слава богу, вы уже не бомжи и предатели.

— Да пусть об этом даже не задумываются! Век спортсмена не вечен, и в такой ситуации это точно лучше, чем ничего.

Никита Денисов.«Мне дважды написали: «Заинтересованы в статусе?» Российский лыжник-нейтрал призывает последовать его примеру

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Никита Денисов
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