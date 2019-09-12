Лыжник Денис Спицов женился. Счастливое видео с его свадьбы
13:52
Трехкратный призер Пхенчхана-2018 Денис Спицов женился, о чем сообщил в своем Instagram.
Супругой спортсмена стала Ксения Евлакова, с которой Денис встречался более пяти лет.
Спицов — обладатель бронзы в Пхенчхане-2018 в гонке на 15 км вольным стилем, а также двукратный серебряный призер Пхенчхане-2018 — в командном спринте и эстафете 4 x 10 км.
Из сторис Дениса Спицова pic.twitter.com/RugsqMpaIX— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) September 12, 2019
Из сторис Дениса Спицова pic.twitter.com/TLps7uhc0o— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) September 12, 2019
Из сторис Дениса Спицова pic.twitter.com/owi1H5FRej— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) September 12, 2019