Лыжник Денис Спицов женился. Счастливое видео с его свадьбы

Трехкратный призер Пхенчхана-2018 Денис Спицов женился, о чем сообщил в своем Instagram.

Супругой спортсмена стала Ксения Евлакова, с которой Денис встречался более пяти лет.

Спицов — обладатель бронзы в Пхенчхане-2018 в гонке на 15 км вольным стилем, а также двукратный серебряный призер Пхенчхане-2018 — в командном спринте и эстафете 4 x 10 км.

Из сторис Дениса Спицова pic.twitter.com/RugsqMpaIX — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) September 12, 2019

Из сторис Дениса Спицова pic.twitter.com/TLps7uhc0o — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) September 12, 2019