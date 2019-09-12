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Лыжник Денис Спицов женился. Счастливое видео с его свадьбы

13:52
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Трехкратный призер Пхенчхана-2018 Денис Спицов женился, о чем сообщил в своем Instagram.

Супругой спортсмена стала Ксения Евлакова, с которой Денис встречался более пяти лет.

Спицов — обладатель бронзы в Пхенчхане-2018 в гонке на 15 км вольным стилем, а также двукратный серебряный призер Пхенчхане-2018 — в командном спринте и эстафете 4 x 10 км.

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