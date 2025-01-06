Лыжник Червоткин не видит оснований завидовать биатлонистам из-за зрительского интереса

Олимпийский чемпион Алексей Червоткин после участия в Гонке чемпионов отметил, что зрительский интерес к лыжным гонкам в России может не только не уступать, но и превосходить тот, что есть у биатлона.

«Насколько непривычно было выступать со зрителями? Мы наслаждались здесь. Посмотрим, как будет дальше, все-таки наши этапы уже будут транслироваться, не думаю, что они будут уступать биатлонным. На Кубке России и чемпионате России в Казани, думаю, будет очень много зрителей. Возьмите финал Кубка России в Кировске — это был великолепный праздник, ничем не уступает биатлону, а может даже превосходит. Бывает ли зависть? А чему завидовать? И у нас, и у биатлона есть как свои плюсы, так и свои минусы», — приводит ТАСС слова Червоткина.

Гонка чемпионов прошла в воскресенье, 5 января, в Рязани в формате смешанной эстафеты. Команды были составлены из лыжников и биатлонистов.