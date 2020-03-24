Лыжник Брансдаль объявил о завершении карьеры

Многократный победитель этапов Кубка мира норвежский лыжник Эйрик Брансдаль сообщил об окончании спортивной карьеры.

— Настал новый день, в котором я больше не буду тратить всю свою энергию на то, чтобы получить лучшее из возможного в лыжах, — написал 33-летний Брандсдаль. — До сих пор я этого боялся. Во всяком случае, я чувствую, что принял правильное решение.

В будущем я все равно буду много тренироваться. Кроме того, я с нетерпением жду начала решения новых задач, одной из которых является завершение обучения по специальности «промышленная экономика».