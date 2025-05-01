Большунов впервые вышел на связь после уничтожения дома его родителей

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что поговорил с Александром Большуновым после уничтожения дома родителей спортсмена.

Ранее сообщалось, что дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона в Брянской области уничтожен прямым попаданием украинского боеприпаса.

«Да, удалось выйти на связь с Большуновым. Мы пообщались с ним на рабочие темы, а на общие — не получилось. Когда встретимся с ним, тогда поговорим более обстоятельно», — цитирует Sport24 Бородавко.

Ранее об уничтожении дома высказался отец спортсмена — Александр Большунов-старший.