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Лыжник Большунов показал свадебное фото с Жеребятьевой: «Семья»

17:20
Анна Жеребятьева и Александр Большунов. Фото Instagram
Анна Жеребятьева и Александр Большунов. Фото Instagram
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Чемпион мира-2021 по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал в своем Instagram свадебное фото с Анной Жеребятьевой. Они поженились 23 апреля.

«Семья», — подписал фото 24-летний Большунов.

Жеребятьева — чемпионка мира-2017 среди юниоров по лыжам. Большунов — двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21) и четырехкратный призер Олимпийских Игр.

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