Лыжник Большунов показал свадебное фото с Жеребятьевой: «Семья»
17:20
Чемпион мира-2021 по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал в своем Instagram свадебное фото с Анной Жеребятьевой. Они поженились 23 апреля.
«Семья», — подписал фото 24-летний Большунов.
Жеребятьева — чемпионка мира-2017 среди юниоров по лыжам. Большунов — двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21) и четырехкратный призер Олимпийских Игр.
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