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Лыжные гонки

29 ноября 2025, 17:56

Лыжник Бакуров рассказал о травме, которую получил после падения из-за толчка Большунова

Алина Савинова

Лыжник Александр Бакуров рассказал, что после падения из-за толчка Александра Большунова получил травму ноги и может не выйти на старт в следующей гонке на этапе Кубка России в Кировске.

В субботу в полуфинале спринта Большунов упал в борьбе с Бакуровым и занял последнее место в забеге. После финиша трехкратный олимпийский чемпион подъехал к сопернику и грубо толкнул его в спину. Бакуров упал, а позже покинул трассу, держась за ногу. В результате инцидента Большунов был дисквалифицирован с гонки.

«Не гнется [нога]. Тяжело. Похоже, завтра не выйду [на старт]», — приводит matchtv.ru слова Бакурова.

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам в Кировске проходит с 27 по 30 ноября. В воскресенье мужчины и женщины разыграют медали в гонках классическим стилем.

Источник: matchtv.ru
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Александр Бакуров
Александр Большунов
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