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Сегодня, 16:30

Лыжник Ардашев назвал морозную трассу простой: «Погода удобная, лыжня жесткая и простая»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, прокомментировал свое выступление на пятом этапе Кубка России в Казани.

13 января соревнования отложили на час из-за мороза и рассматривался вариант их отмены из-за экстремальных погодных условий.

«Если честно, когда я прошел квалификацию, то понимал, что достаточно много проиграл. Такую короткую дистанцию, но сил не было. Вроде толкаешься, а усилие результата не дает, не можешь выкатиться так как нужно. Но отпустил ситуацию, надеялся, что все нормально дальше будет. И действительно с каждым забегом более-менее разбегался, а в финале после подъема получилось прибавить. Парни сильно тянулись в подъем, был небольшой просвет. В итоге я отпустил на финише их, сидел за Ваней Горбуновым. Главным было взять этот момент, поймать, когда нужно обойти. К счастью, все получилось. Я Мишке, сыну своему обещал, что привезу медаль, без медали не вернусь. Он еще ничего у меня не понимает конечно, но все равно думаю, что будет рад

Сегодня трасса была морозная, но вместе с тем на мой взгляд достаточно простая. Самая погода такая удобная, лыжня жесткая. Единственное вот ночью пошел небольшой снег и лыжню припорошило. В итоге лыжи катят немного не так как нужно. Когда выходишь из лыжни намного лучше катят лыжи. Круг на стадионе очень быстрый и тут очень быстро перестроения нужно делать. В итоге на финише получается, что народ даже не знает где идти. Либо вне лыжни, либо в лыжне и все пытаются, мешкаются, теряются. Поэтому, наверное, падения и происходят", — сказал Ардашев.

Ардашев занял второе место. Победителем соревнований стал Александр Большунов, третье место занял Иван Горбунов.

Александр Большунов (в&nbsp;центре), Сергей Ардашев и&nbsp;Иван Горбунов. Большунова не остановил даже холод. А Степанова грелась в отеле

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