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Лыжные гонки

5 апреля, 12:51

Большунов заявил, что способен брать любые вершины

Алина Савинова

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал победу в масс-старте в гору в финале Кубка России.

Второе место в гонке на 10 км занял Савелий Коростелев, третье — Денис Спицов.

«Тактическая ошибка в спринте дала шансы преследователям. Было не совсем хорошее самочувствие, но, возможно, это было обманчиво. Я не стал быстро начинать, понимал, что могу выйти в лидеры, даже когда Савелий вышел вперед. Мы с Денисом шли сзади, но Денис стал ловить просвет, и тогда я понял, что нет смысла чего-то ждать, надо было работать от начала до конца», — приводит ТАСС слова Большунова.

29-летний спортсмен отметил, что способен достигать любых вершин при должной мотивации.

«Я понимал одно: если моему организму дать установку, соревнования, тогда можно брать любые вершины. Я это знаю, я это доказывал», — добавил он.

Большунов занял первое место в общем зачете лыжной многодневки «Большой Вудъявр» в рамках финала Кубка России-2025/26, который проходил с 28 марта по 5 апреля в Мурманской области.

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Источник: ТАСС
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Александр Большунов
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