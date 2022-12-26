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Большунов: «Не вижу смысла уходить в себя. Быстрее от этого не побежишь»

Александр Большунов поделился ожиданиями от 2023 года
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в интервью «СЭ» рассказал о настрое на внутренних стартах, а также поделился ожиданиями от 2023 года.

— После истории с пикировкой с Сергеем Устюговым и мешками на ногах на пьедестале ему в качестве наглядного ответа ты говорил, что надо развлекаться. А раньше был в этом плане совсем другим. Что изменилось?

— Не другим — просто сконцентрированнее, больше настраивался на гонки. Сейчас соревнуемся на Кубке России, поэтому как-то попроще. Не вижу смысла уходить в себя, потому что быстрее от этого не побежишь. Нужно чаще радоваться. Вот ребята сейчас это делают, я тоже стараюсь быть на позитиве.

— Что ждешь от 2023-го?

— Даже не знаю... Сейчас лучше далеко вперед не загадывать. Будем надеяться, что в ближайшем будущем все встанет на свои места и все будет хорошо.

— Новый год ты обычно встречаешь на «Тур де Ски». Какой теперь план?

— Для меня в этом плане сейчас сложновато, потому что имелось какое-то понимание, что ты проводишь этот период на гонках. Без этого как-то... Да нет, в принципе все нормально. У меня есть ребенок. Даже лучше, что могу уделить дочке время и побыть с семьей. Но со спортивной точки зрения хочется выступать на больших соревнованиях.

Большунов стал спортсменом года по итогам традиционного опроса «СЭ». В 2022 году 25-летний россиянин завоевал три золота на Олимпиаде, добавив к ним по одной серебряной и бронзовой медали Игр.

Александр Большунов. Александр Большунов: «Начинаю с чистого листа»

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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