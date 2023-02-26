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Сегодня, 15:27

Большунов о Бахе: «Там знаете сколько извиняться надо, сколько грехов они наделали»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжник Александр Большунов поделился мнением о своем отношении к санкциям и президенту МОК Томасу Баху.

— Сегодня прощеное воскресенье. Саша просил у тебя прощения за свой этап?

— Да какого прощения? Он отработал, я отработал. Если бы чуть-чуть не доработал, отставание было бы больше. Можно было и не отыграть. Получилось отставание, но отыгрываемое.

— Если Бах попросит прощения?

— Там знаете, сколько надо извиняться? Столько грехов они наделали!

— Но примешь?

 — Прощать надо всех, кто бы это ни был. Нельзя жить в обидах. Даже тех, кто неправильно поступает, можно простить. Но если он еще раз так сделает, то нет ему прощения.

Александр Большунов
Томас Бах
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