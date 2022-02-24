«Поехали». Александр Большунов выложил фото из аэропорта

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов выложил новую фотографию в своем Instagram. На снимке он запечатлен вместе с лыжами в аэропорту.

«Пое-е-ехали», — подписал он пост.

25-летний Большунов на Играх-2022 выиграл три золотые медали (в скиатлоне, эстафете и масс-старте), а также завоевал серебро в разделке и бронзу в командном спринте.

Он установил рекорд по количеству медалей на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин.