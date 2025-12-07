Большунов не вышел на награждение после второго места в масс-старте на Кубке России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не присутствовал на церемонии награждения по итогам масс-старта на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.

28-летний спортсмен занял второе место в гонке, уступив 0,1 секунды Савелию Коростелеву. Победителя определял фотофиниш.

На церемонии награждения появились только Коростелев и Сергей Ардашев, который финишировал третьим.

Большунов вернулся на трассу после отстранения. 2 декабря ФЛГР дисквалифицировала его до восстановления Александра Бакурова, которого Большунов травмировал в полуфинале спринта на первом этапе Кубка России в Кировске. Бакуров финишировал восьмым в масс-старте в Тюмени.