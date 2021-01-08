Лыжница Жамбалова подвела итоги масс-старта «Тур де Ски»

Российская лыжница Алиса Жамбалова прокомментировала свой прокат на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. 26-летняя спортсменка заняла 7-е место.

«Я довольна, результат все лучше и лучше, это вдохновляет, — сказала Жамбалова в эфире «Матч ТВ». — Силы уже на пределе, накопилась большая усталость, но то, что есть прогресс — очень подпитывает, стараешься бежать дальше».

Победительницей масс-старта стала россиянка Наталья Непряева, пробежавшая 10 километров за 30.35,5 минут.