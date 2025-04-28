Лыжница Ступак баллотируется в депутаты госсовета Республики Коми

Олимпийская чемпионка, лыжница Юлия Ступак выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России», следует из регистрационных данных на сайте предварительного голосования политической партии.

30-летняя спортсменка баллотируется на пост депутата государственного совета Республики Коми.

Ступак является олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в эстафете. Также на ее счету три бронзы Олимпиад: в личном спринте и эстафете в Пхенчхане-2018 и в командном спринте в Пекине-2022.