Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:36

Лыжница Йохауг объявила о возобновлении карьеры

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тереза Йохауг.
Фото Global Look Press

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг приняла решение возобновить спортивную карьеру.

«Было бы глупо, если бы я не попыталась побороться за чемпионат мира в своей нынешней форме. Я хорошо использовала последние два года и теперь мечтаю о золоте», — цитирует 36-летнюю норвежку NRK.

Йохауг является четырехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира и трехкратной обладательницей Кубка мира в общем зачете. Спортсменка 10 раз выигрывала золотые медали в личных гонках на чемпионате мира и одержала 81 победу в личных гонках на Кубке мира (второй показатель в истории после Марит Бьерген). Она объявила о завершении карьеры в 2022 году.

Тереза Йохауг побеждает всех даже после длительного перерыва в&nbsp;карьере. В Норвегии истерика после возвращения Йохауг в лыжи. Она сломала всю сборную

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Тронхейме (Норвегия) с 26 февраля по 9 марта 2025 года.

Тереза Йохауг
13
9
Читайте также
Медведев после Олимпиады открывает часть сезона в Северной Америке
Борец Лопес после победы на Олимпиаде-2024 объявил о завершении карьеры
Число пострадавших в ДТП в Волгоградской области выросло до 20 человек
Ничушкин не торопится в СКА, а «Спартак» усилится экс-одноклубником Капризова. Главные трансферные новости КХЛ на 7 августа
Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф выступит в финале Олимпийских игр
ФСБ опубликовала планы готовившегося фашистской Германией ядерного удара по СССР
Популярное видео
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Скобов
Новости
RSS RSS
Все новости