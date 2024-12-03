Лыжница Суркова сообщила о второй беременности

Бронзовый призер Олимпиады-2018 лыжница Анна Суркова (в девичестве Нечаевская) сообщила, что не участвует в соревнованиях из-за беременности.

«Очень приятно, что многие меня потеряли, что помнят обо мне, интересуются. Следующий год станет для нашей семьи особенным, мы готовимся стать родителями во второй раз! Это время для меня сейчас очень трепетное и важное! Ну, а всей нашей дружной команде желаю быть здоровыми, собранными и выносливыми не только на предстоящих стартах, но и в жизни!» — приводит слова Сурковой пресс-служба Федерации лыжных гонок республики Татарстан.

В апреле сообщалось, что олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (в девичестве Непряева) пропустит сезон из-за рождения ребенка.