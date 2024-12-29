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Ступак назвала главное событие года в российском спорте

Руслан Минаев
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Юлия Ступак.
Фото Андрей Аносов, СБР

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак назвала главное событие 2024 года в российском спорте.

«Мне кажется, главным событием в российском спорте 2024 года стало участие российских пловцов в чемпионате мира. Это ярчайший момент просто в этом году!» — цитирует Ступак Metaratings.ru.

Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев и&nbsp;Мирон Лифинцев завоевали золото в&nbsp;комбинированной эстафете 4 по&nbsp;100 метров на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;плаванию на&nbsp;короткой воде в&nbsp;Будапеште. Красивое возвращение российских пловцов. Супергерой Лифинцев и мировой рекорд в эстафете

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские пловцы заняли второе место в медальном зачете, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные). Россияне уступили только американцам, в активе которых 39 (18+13+8) медалей. Третье место в медальном зачете заняла сборная Канады с 15 (4+5+6) медалями.

Источник: Metaratings.ru
Юлия Ступак
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