Ступак назвала главное событие года в российском спорте

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак назвала главное событие 2024 года в российском спорте.

«Мне кажется, главным событием в российском спорте 2024 года стало участие российских пловцов в чемпионате мира. Это ярчайший момент просто в этом году!» — цитирует Ступак Metaratings.ru.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские пловцы заняли второе место в медальном зачете, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные). Россияне уступили только американцам, в активе которых 39 (18+13+8) медалей. Третье место в медальном зачете заняла сборная Канады с 15 (4+5+6) медалями.