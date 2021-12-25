Лыжница сборной России Вероника Степанова поделилась своими впечатлениями от католического Рождества в Европе. Спортсменка находится на сборе в Ливиньо рядом с Альпами.

«Католическое рождество — это пустые улицы и ели в гирляндах повсюду. Говорят, еще до принятия христианства ель считалась символом плодородия и самой жизни у народов, живших в Альпах. Хорошая идея!», — написала Степанова.

20-летняя Степанова занимает 34-е место в общем зачете Кубка мира. Она выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Она заняла 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария), что является ее лучшим результатом.