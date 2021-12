Это такой вариант «Большого Брата». Лыжница Степанова рассказала о допинг-тестировании

Лыжница сборной России Вероника Степанова в своем Instagram высказалась о допинг-тестировании.

«О тестировании на допинг. Тема долгая. Сегодня вступление. Каждый юный лыжник, мечтающий о профессиональной карьере, должен четко понимать: ваша жизнь будет отличаться от жизни ваших друзей-неспортсменов, — написала Степанова. — В списке ваших любимых программ на компьютере и смартфоне самой-самой любимой станет ADAMS. Это такой вариант «Большого Брата» — «онлайн-программа для сбора и хранения данных, в которой у каждого спортсмена имеется свой профиль, в котором содержится информация о его местонахождении, пройденных допинг-тестах и их результатах, разрешениях на терапевтическое использование запрещённых в спорте субстанций и/или методов» ( это цитата по РУСАДА, специально скопировала).

Это значит, что допинг-контроль-офицеры имеют право знать, где именно ты находишься каждый день, 365 дней в году. С точностью до конкретной квартиры или конкретного номера в гостинице. Близкие могут и не знать, где я сегодня, а ADAMS знает все! Не 24 часа в сутки, к счастью, — всего один час, причём время выбираешь сам. Ошибиться, забыть нельзя. Если офицеры придут и не найдут тебя в указанном номере гостиницы — ты получаешь strike. 3 strikes — and you are out, как говорится. Такие случаи в мировых лыжных гонках были, причем совсем недавно. Как и в любой программе, в АDAMS бывают сбои. Чертыхаешься и ждешь, пока заработает.

Еще более часто у нас случаются изменения в тренировочном плане. Поставила «окно прихода» на 6-7 утра, а тренер вечером накануне посмотрел на прогноз погоды — и дал указание передвинуть начало тренировки на час-полтора. Прекрасно, кто же на сборе против поспать подольше?! Но поменять время тоже надо не забыть, иначе, как назло, придут в это утро — и ровно в 6. Именно так у моей соседки по комнате было совсем недавно. Как вы понимаете, мне тоже пришлось проснуться от стука в дверь и «прибытия делегации».

Разумеется, это не в упрек — мы все действительно сильно устаем на сборах в горах. О самой процедуре взятия анализов — без подробностей, сразу скажу — в другой раз. Планы поменялись, надо не забыть данные в АDAMS изменить!" — написала она в своём «инстаграме».