Лыжница Степанова прокомментировала пропуск масс-старта на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе

Российская лыжница Вероника Степанова высказалась по поводу своего пропуска масс-старта в Оберстдорфе (Германия) на втором этапе «Тур де Ски». У девушки пищевое отравление.

«Второй раз в этом году в Оберстдорфе — и второй раз не бегу. Завтра буду зрителем, буду внимать и учиться — опыта масс-стартов на таком уровне у меня пока нет. Спуски здесь коварные, надо сказать. И гонки в плюс 15 — это, конечно, своеобразные лыжи», — написала Степанова в Instagram.

Женский масс-старт состоится сегодня, 31 декабря. Начало — в 17.25 (мск).