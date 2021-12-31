Лыжница Степанова прокомментировала пропуск масс-старта на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе
10:29
Российская лыжница Вероника Степанова высказалась по поводу своего пропуска масс-старта в Оберстдорфе (Германия) на втором этапе «Тур де Ски». У девушки пищевое отравление.
«Второй раз в этом году в Оберстдорфе — и второй раз не бегу. Завтра буду зрителем, буду внимать и учиться — опыта масс-стартов на таком уровне у меня пока нет. Спуски здесь коварные, надо сказать. И гонки в плюс 15 — это, конечно, своеобразные лыжи», — написала Степанова в Instagram.
Женский масс-старт состоится сегодня, 31 декабря. Начало — в 17.25 (мск).
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