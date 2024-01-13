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Сегодня, 16:25

Лыжница Сергеева призналась, что впервые в жизни была вынуждена использовать самосогревающиеся стельки

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская лыжница Ольга Сергеева, представляющая Республику Татарстан, прокомментировала свое выступление на пятом этапе Кубка России в Казани.

13 января соревнования отложили на час из-за мороза и рассматривался вариант их отмены из-за экстремальных погодных условий.

«Соперники были очень сильные, но и я сама сегодня была конкурентоспособна. Повезло мне, конечно, немного, но я не опускала руки и смогла воспользоваться ситуацией. А получилось уже так как получилось.

Сложно очень было бежать сегодня, очень холодно. Приходилось приспосабливаться, одеваться потеплее. Варежки, чехлы, я бежала сегодня в самосогревающихся стельках. Первый раз за всю свою карьеру в лыжных гонках приходилось прибегать к подобным хитростям. Я боролась до конца, не сдавалась и верила, что будет шанс побороться за тройку", — сказала Сергеева.

Сергеева заняла второе место. Победителем соревнований стала Анастасия Фалеева, третье место заняла Екатерина Евтягина.

Александр Большунов (в&nbsp;центре), Сергей Ардашев и&nbsp;Иван Горбунов. Большунова не остановил даже холод. А Степанова грелась в отеле

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