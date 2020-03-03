Лыжница сборной России вступилась за российский биатлон

Яна Кирпиченко, финишер лыжной сборной России в последней эстафетной гонки, призналась «СЭ», что знакома с биатлонисткой Ульяной Кайшевой и является болельщицей биатлона.

— За биатлоном я стараюсь следить, смотрю гонки, когда есть такая возможность, — отметила Кирпиченко. — Уверена, что наши биатлонисты делают все возможное ради результата и он скоро придет. Жалко их только потому, что приходится терпеть все эти околоспортивные разбирательства. (Наталья Марьянчик)

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