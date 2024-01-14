Лыжница Пеклецова назвала снег в Казани «тупым»

Российская лыжница Алина Пеклецова после завершения женского скиатлона на 20 километров на пятом этапе Кубка России в Казани рассказала о своих впечатлениях от дистанции.

— Вам пришлось отыгрывать 30 секунд после классического этапа. Что случилось?

— Я упала на самом первом спуске, поэтому почти со старта поймала такой просвет.

— Но так получилось, что все отставание отыграли уже на коньке.

— Да, конек мне ближе. Классикой мне было тяжеловато отыграть такой гандикап. Поэтому я и ехала с таким просветом, но пыталась сильно не отстать от группы.

— Морозная погода сказывалась по ходу этапа? Некоторые жаловались, что снег медленный.

— Я бы не сказала, что это сильно сказывалось. Снег действительно тупой, морозный, лыжи у нас подготовлены на высшем уровне.

— Вы выдали мощный финиш. Откуда взяли силы, учитывая, что пришлось догонять?

— Я бы не сказала, что мой финиш такой уж мощный. С девочками на финишной прямой мне было не потягаться. Функционально у меня хватило сил до конца гонки.

— Как оцените этап в Казани для себя?

— Мне очень понравился этот этап. Я довольна своими результатами здесь. Мне очень понравилась организация соревнований. Стадион подготовлен прекрасно, все организовано на высшем уровне. Те же трансферы, кабинки для переодевания — все это очень нравится.

— Как будете готовиться к Спартакиаде?

— Я понимаю — над чем предстоит поработать до Спартакиады. У всех свои пробелы в подготовке. Сейчас отправляюсь на сбор готовиться к Спартакиаде, — сказала Пеклецова.

Алина заняла на этих соревнованиях третье место, второй стала Анастасия Кулешова, победила Елизавета Пантрина.