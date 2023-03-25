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Сегодня, 09:05

Дочь Чепаловой — об откровенной фотосессии мамы: «Прикольно. Почему нет?»

Дочь Чепаловой рассказала о своем отношении к откровенной фотосессии мамы
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олеся Ляшенко.
Фото Соцсети

Лыжница Олеся Ляшенко рассказала «СЭ» о своем отношении к откровенной фотосессии мамы, трехкратной олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой.

— В недавнем интервью журналисту «Спорт-Экспресса» Дмитрию Кузнецову твоя мама рассказала интересную деталь про свою откровенную фотосессию для Playboy: «Я иногда в лицо детям своим тыкаю этот журнал и говорю: «Смотрите! Какая красота была!» У тебя какие это ощущения вызывает?

— Прикольно. Почему нет? Я особо не рассматривала, но это классно. Человек открытый, ничего не стесняется. Сейчас большинство людей очень закрыты.

— Если ты подойдешь к маме и скажешь: «Меня позвали на такую фотосессию», как она на это отреагирует?

— Мне кажется, что хорошо. Думаю, что она такого же мнения, что лучше быть открытым, чем зажатым и неуверенным в себе.

— А папа?

— Даже не думала насчет этого вопроса. Мне кажется, что был бы не против.

— Сама способна на подобное?

— На данный момент — нет. Я еще ничего такого не добилась. А потом — может быть. Если чего-то добьюсь, то почему нет? Конечно, очень буду долго думать насчет этого, — сказала Ляшенко «СЭ».

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Олеся Ляшенко
Юлия Чепалова
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