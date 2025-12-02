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Лыжница Непряева надеется выступить на международных соревнованиях

Анастасия Пилипенко

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что надеется выступить на международных соревнованиях в текущем сезоне.

«Конечно, мы надеемся, что получится в этом сезоне выступить на международных соревнованиях, — цитирует Непряеву ТАСС. — Не знаю, насколько конкурентоспособными мы там будем, я никогда там не была. Но будем надеяться на лучшее».

2 декабря министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что СAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян к турнирам под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Теперь российских спортсменов должны допустить к турнирам FIS в нейтральном статусе.

Также российским паралимпийцам вернули право выступать под флагом и гимном на турнирах FIS.

Источник: ТАСС
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Дарья Непряева
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