Наталья Матвеева: «Благодаря футболу попала в тройку ЧР по лыжероллерам»

Серебряный призер чемпионата мира по лыжным гонкам Наталья Матвеева рассказала «СЭ» о своем выступлении за футбольную команду из Зеленограда «Футбольные мамы». В марте этого года у Матвеевой родился второй ребенок.

— На днях один комментатор резко высказался о женщинах в футболе. Ваша команда, с учетом названия «Футбольные мамы», не сталкивалась с негативным отношением? Мол, что вы с колясками тут ходите?

— Если честно, нет. Да, у нас приезжают на матчи с детьми, но там такой ажиотаж стоит. Все болеют. У меня было общение с профессиональными футболистами, которые говорили, что женский футбол — это не футбол. Но там была речь о профессиональных футболистках. Для нас же это возможность вырваться из дома. Ты стоишь целыми днями и борщи варишь, а тут попадаешь в эту тусовку, на этот праздник с детьми. Туда и папы приезжают. Это очень круто. Помогает эмоционально разгрузиться.

Наверное, единственное, что для меня было шоком, — это когда я в первый раз поехала с ними на турнир. За день проходило по шесть игр по 20 минут. Помню, как после четвертого матча сижу в раздевалке, девчонки забегают: «Наташ! Наташ! Пошли! Уже все на поле!» А я сижу и понимаю, что у меня сил нет. Про себя думаю: «Какие «Футбольные мамы»? Вы что? Как вы здесь носитесь? Это же хуже лыжных гонок». Наверное, это случилось из-за того, что я постоянно бегаю туда-сюда, выматываюсь. То есть футболистки передвигаются по полю, в какой-то момент взрываются и затем дальше идут, а я бегаю постоянно.

— В футболе темп более рваный, в отличие от лыжных гонок.