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Лыжные гонки

Кулешова: «На разминке перед гонкой в Вершине Теи даже не смогла толкаться ногой. Просто ехала и плакала»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Бронзовый призер Олимпиады по лыжным гонкам Анастасия Кулешова рассказала «СЭ», с какими трудностями столкнулась перед стартом прошлого сезона.

— Ты коротко упоминала, с какими трудностями столкнулась в прошлом сезоне. Насколько понял, проблемы начались еще летом. Верно?

— Да, в прошлом году я пропустила несколько сборов по здоровью. Осенью не смогла поехать в горы из-за начавшегося гайморита. Очень сильно тогда переживала, потому что был уже октябрь. Это очень плохо на меня повлияло. Я понимала, что мне нужно быстро вылечиться и тренироваться. В декабре спешка мне аукнулась. В Чусовом пробежала гонку, и у меня начался еще больший насморк. Недолеченный гайморит вылился в серьезную болезнь. Я сидела на антибиотиках десять дней, вместо того чтобы бегать на этапе в Кирово-Чепецке. Поняла, что за здоровьем нужно смотреть и при любой первой симптоматике начинать лечиться.

— Получается, зря форсировала подготовку?

— Да. У спортсменов есть такая тема, что мы недолечиваемся и идем сразу тренироваться. Когда ты находишься на сборе и видишь, что все тренируются, а ты сидишь дома и пропускаешь два-три дня, то это психологически на тебя влияет. Ты хочешь побыстрее выйти и хотя бы часик на роллерах покататься.

— Еще среди проблем на старте сезона упоминалась проблема с ногой. Как все случилось?

— Да, было такое. Мы находились на вкатке в Вершине Теи в конце ноября. Перед соревнованиями я делала проработку классикой, и у меня вдруг резко начала болеть пятка. Я не понимала, что происходит, доделала все равно ускорения, но на следующее утро, в день соревнований, не могла даже встать на ногу, не то что надеть ботинок. Написала сообщение тренеру: «Петь (Петр Седов — брат Кулешовой. — Прим. «СЭ»), тут такое дело: у меня сильно болит пятка, но я все равно попробую пробежать». Он спросил: «Ты уверена?» Просто он прекрасно по себе знает, что такое, когда болят пятки. Но я честно вышла на разминку перед гонкой, но даже не смогла ногой толкаться. Просто ехала и плакала. Тренер меня тогда остановил и сказал, чтобы шла домой. После этого классикой я начала кататься только в середине января, — сказала Кулешова «СЭ».

Анастасия Кулешова и&nbsp;Елена Вяльбе.«Пока Вяльбе у руля, у нас все будет хорошо». Интервью Анастасии Кулешовой

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Анастасия Кулешова
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