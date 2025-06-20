Кулешова: «На разминке перед гонкой в Вершине Теи даже не смогла толкаться ногой. Просто ехала и плакала»

Бронзовый призер Олимпиады по лыжным гонкам Анастасия Кулешова рассказала «СЭ», с какими трудностями столкнулась перед стартом прошлого сезона.

— Ты коротко упоминала, с какими трудностями столкнулась в прошлом сезоне. Насколько понял, проблемы начались еще летом. Верно?

— Да, в прошлом году я пропустила несколько сборов по здоровью. Осенью не смогла поехать в горы из-за начавшегося гайморита. Очень сильно тогда переживала, потому что был уже октябрь. Это очень плохо на меня повлияло. Я понимала, что мне нужно быстро вылечиться и тренироваться. В декабре спешка мне аукнулась. В Чусовом пробежала гонку, и у меня начался еще больший насморк. Недолеченный гайморит вылился в серьезную болезнь. Я сидела на антибиотиках десять дней, вместо того чтобы бегать на этапе в Кирово-Чепецке. Поняла, что за здоровьем нужно смотреть и при любой первой симптоматике начинать лечиться.

— Получается, зря форсировала подготовку?

— Да. У спортсменов есть такая тема, что мы недолечиваемся и идем сразу тренироваться. Когда ты находишься на сборе и видишь, что все тренируются, а ты сидишь дома и пропускаешь два-три дня, то это психологически на тебя влияет. Ты хочешь побыстрее выйти и хотя бы часик на роллерах покататься.

— Еще среди проблем на старте сезона упоминалась проблема с ногой. Как все случилось?