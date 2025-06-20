Лыжница Кулешова рассказала о мечте перейти в биатлон

Бронзовый призер Олимпиады по лыжным гонкам Анастасия Кулешова рассказала «СЭ» о тренировке по биатлону и мыслях о переходе в этот вид спорта.

— Помимо старта с биатлонистами в Рязани у тебя в январе сбылась еще мини-мечта — чтобы покататься с винтовкой и пострелять. Как давно эта мечта появилась? И не возникало ли мыслей перейти в биатлон?

— Мысли были, но как-то не сложилось. Возможно, так оно и должно быть. В январе в Сочи на «Лауре» находился Карим Халили, когда и мы тоже там были. Я ему сказала, что попробовала бы перейти в биатлон, но, наверное, уже поздно. Он говорит: «Не-не. Переходи. Никогда не поздно что-то пробовать новое». Но как я откажусь от своих любимых гонок классикой? Это точно не про меня. Всегда на самом деле был интересен биатлон. Это зрелищный вид спорта. Очень сложно определить, кто победит. Было интересно попробовать покататься с винтовкой и пострелять. И да, в этом году мы вместе с Легковым это сделали в «Лужниках». Николай Болотов организовал нам мини-тренировку, за что я безумно ему благодарна.

— Кто лучше стреляет: ты или Легков?