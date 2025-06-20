Лыжи
Олимпиада Кубок мира Чемпионат мира Кубок России Чемпионат России
Новости
Уведомления
Главная
Лыжные гонки

20 июня 2025, 15:00

Лыжница Кулешова рассказала о мечте перейти в биатлон

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Кулешова.
Фото Global Look Press

Бронзовый призер Олимпиады по лыжным гонкам Анастасия Кулешова рассказала «СЭ» о тренировке по биатлону и мыслях о переходе в этот вид спорта.

— Помимо старта с биатлонистами в Рязани у тебя в январе сбылась еще мини-мечта — чтобы покататься с винтовкой и пострелять. Как давно эта мечта появилась? И не возникало ли мыслей перейти в биатлон?

— Мысли были, но как-то не сложилось. Возможно, так оно и должно быть. В январе в Сочи на «Лауре» находился Карим Халили, когда и мы тоже там были. Я ему сказала, что попробовала бы перейти в биатлон, но, наверное, уже поздно. Он говорит: «Не-не. Переходи. Никогда не поздно что-то пробовать новое». Но как я откажусь от своих любимых гонок классикой? Это точно не про меня. Всегда на самом деле был интересен биатлон. Это зрелищный вид спорта. Очень сложно определить, кто победит. Было интересно попробовать покататься с винтовкой и пострелять. И да, в этом году мы вместе с Легковым это сделали в «Лужниках». Николай Болотов организовал нам мини-тренировку, за что я безумно ему благодарна.

— Кто лучше стреляет: ты или Легков?

— Легков, потому что он не первый раз это все делал. Это уникальный человек. За что бы он ни брался, у него все получается. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, — сказала Кулешова «СЭ».

Анастасия Кулешова и&nbsp;Елена Вяльбе.«Пока Вяльбе у руля, у нас все будет хорошо». Интервью Анастасии Кулешовой

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Биатлон
Анастасия Кулешова
Читайте также
«Ямаль никогда не делал столько объема черновой работы». Юрий Семин – о победе Испании в полуфинале ЧМ 2026
Песков назвал страшилками заявления о якобы подготовке атак России на Прибалтику
Восточная Европа отказывается от помощи Украине. Что это означает
Испания задавила Францию в центре поля. Что не получилось у команды Дешама
Таможенники нашли в посылке из Таиланда почти 200 засушенных скорпионов и жуков
Как Франция скинула Испанию с европейского трона. Главная война полуфиналистов ЧМ
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кулешова — о трудностях прошлого сезона: «Осенью понимала, что не вывожу и мне нужна чья-то помощь»

Кулешова — о скандале с гостиничным номером в Казани: «Вяльбе говорила, что и не в такой мы воде плавали»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости