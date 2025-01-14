Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 19:20

Лыжница Кулешова пожаловалась на условия проживания сборной России в Казани

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Член сборной России по лыжным гонкам Анастасия Кулешова пожаловалась на некомфортные условия проживания национальной команды во время проведения этапа Кубка России в Казани.

Спортсменка записала видео, где показала свой номер и раскритиковала в том числе тесноту и неудобную мебель.

«Хочу показать, как живет в прославленной Казани сборная России. Комната 2х2 [метра], даже положить вещи некуда. Шкаф — ни полок, ничего, две вешалки на человека. Сумка [с вещами] заняла весь проход между кроватями. Куда мне ее класть, другие вещи? Прославленная Казань наша. Просто жесть. Так и живет сборная России, лайв-контент», — сказала Кулешова в эфире своего Telegram-канала.

Этап Кубка страны в Казани состоится с 16 по 19 января.

29-летняя Кулешова — бронзовый прризер Олимпиады-2018 и и чемпионата мира-2019 в эстафете 4х5 километров.

Источник: TG-канал Анастасии Кулешовой
Сборная России по лыжным гонкам
Анастасия Кулешова
Читайте также
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Итальянская ошибка Ротенберга? Почему СКА попрощался с Деанджело, ради которого урезали зарплату капитану
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Клебо из-за усталости пропустит чемпионат Норвегии по лыжным гонкам

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости