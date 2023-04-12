Лыжница Карлссон рассказала, как стала виновницей ДТП перед чемпионатом мира

Бронзовый призер Олимпийских игр шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что за несколько дней до начала этапа Кубка мира в итальянском Тоблахе попала в автомобильную аварию.

«Я пыталась замять это дело. Машины были разбиты. Мужчина, в которого я врезалась, был раздосадован, потому что на следующий день он продавал свой автомобиль», — цитирует Карлссон VG.

Лыжница стала бронзовым и двукратным серебряным призером прошедшего мирового первенства в словенской Планице.