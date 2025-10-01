Лыжница Карлссон переехала на секретный адрес из-за 64-летнего преследователя

Шведская лыжница Фрида Карлссон призналась, что была вынуждена переехать на секретный адрес из-за преследования со стороны 64-летнего мужчины, сообщает Expressen.

Кроме того, спортсменка отметила, что получила статус защищенной личности.

Мужчина преследовал Карлссон более года. По данным следствия, за это время он позвонил спортсменке 207 раз, а также регулярно отправлял текстовые и голосовые сообщения. На его телефоне обнаружили более 7000 фотографий шведской лыжницы. Также он караулил ее около квартиры, во время тренировок и забегов.

В апреле 64-летний швед получил два года условного срока, а также был вынужден выплатить компенсацию в размере 40 тысяч крон (3650 евро).

26-летняя Карлссон является трехкратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года в эстафете.