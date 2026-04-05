Пеклецова впервые в карьере стала обладательницей Кубка России по лыжным гонкам

Алина Пеклецова заняла первое место в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/26.

5 апреля 20-летняя спортсменка выиграла масс-старт в гору на 10 км в Кировске. По итогам сезона она набрала 989 баллов.

На второй строчке в общем зачете Кубка России расположилась Евгения Крупицкая (887 баллов), которая в решающей гонке финишировала шестой. Третье место в генеральной классификации заняла Елизавета Пантрина (707 баллов). В масс-старте она показала девятый результат.

Пеклецова стала обладательницей Кубка России впервые в карьере.

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